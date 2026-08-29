Кравцов: система образования полностью готова к началу нового учебного года

В Минпросвещения рассказали о подготовке к началу нового учебного года Кравцов: система образования полностью готова к началу нового учебного года

Москва29 авг Вести.Система образования готова к началу нового учебного года, завершены все необходимые мероприятия. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он отметил, что в школы в этом году пойдут 17 миллионов 600 тысяч школьников, из которых до 1,5 миллиона первоклассников.

Система образования готова к началу учебного года. Завершены все необходимые мероприятия. Также выстроено единое образовательное пространство сказал Кравцов на встрече с президентом России Владимиром Путиным

Российский лидер приехал в Московский педагогический государственный университет​​​. Путин в преддверии Дня знаний встретился с педагогами.

Ранее Минпросвещения предложило школам приглашать участников специальной военной операции (СВО), которые ранее учились в этих учебных заведениях, на торжественные линейки 1 сентября.