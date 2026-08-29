Путин приехал в МПГУ перед 1 сентября Президент России приехал в МПГУ перед Днем знаний

Москва29 авг Вести.В преддверии Дня знаний глава российского государства приехал в Московский педагогический государственный университет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Приуроченное к предстоящему 1 сентября мероприятие в графике президента РФ ранее анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин пообщается и с педагогами, и с победителями Олимпиад. Это в контексте приближающегося Дня знаний процитировал Пескова "Интерфакс"

29 августа в середине дня по маршруту движения президентского кортежа блокировалось движение. Временно перекрывалось движение на Новинском бульваре, на Новоарбатском мосту, на Боровицкой площади, на Кремлевской набережной, на Большом Каменном мосту и на Смоленской улице, а также на Большой Пироговской улице, перечислял в своем Telegram-канале столичный департамент транспорта.

МПГУ разработчик единых подходов к структуре и содержанию программ подготовки педагогических кадров ("Ядро высшего педагогического образования"). Вуз участвует в федеральном пилотном проекте, направленном на совершенствование системы высшего образования. Педагогический университет участвует в разработке единых государственных учебников и готовит учебники для средней и высшей школы.

Путин посещал МПГУ в предыдущий раз 1 сентября 2001 года. В 2022 году вуз отметил свое 150-летие. Университет был основан в 1872 году как Московские высшие женские курсы, затем назывался Вторым МГУ и МГПИ – Московским государственным педагогическим институтом, которому в мае 1941 году было присвоено имя В.И. Ленина. В 1990 году институт был преобразован в первый в стране педагогический университет.

1 сентября в школах России уроки начнутся с исполнения гимна и поднятия флага, а вместо звонков будут звучать популярные песенные мелодии.