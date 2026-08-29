Путин на примере белых медведей и косаток объяснил необходимость СВО Путин объяснил необходимость СВО на примере белых медведей и косаток

Москва29 авг Вести.Российский лидер Владимир Путин обратил внимание на пищевые цепочки Крайнего Севера, рассказав о том, как косатки стаей атакуют белого медведя. По словам президента, подобные примеры из мира природы помогают объяснять детям и молодежи, в каком мире мы живем и причины проведения специальной военной операции.

Накануне Дня знаний он посетил Московский педагогический государственный университет. Глава государства встретился с преподавателями, один из которых — победитель конкурса "Учитель года России" — поделился впечатлениями от поездки на Северный полюс, где ему удалось увидеть двух белых медведей.

Представляете, а вот там рядышком косатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Они просто набрасываются стаей такой, и бум - на части их разрывают. Да-да, такая пищевая цепочка. И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию сказал в ходе беседы Путин

После посещения МПГУ российский лидер отправился в Ново-Огарево на встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко.