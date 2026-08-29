Москва29 авгВести.Президент РФ Владимир Путин после посещения Московского педагогического государственного университета (МПГУ) отправился в Ново-Огарево на встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом рассказал Павел Зарубин в своем канале в мессенджере MAX, сообщает ИС "Вести".
Журналист отметил, что суббота у президента получалось очень насыщенная.
Очень насыщенная, конечно, получилась суббота у президента. После работы в Московском государственном педагогическом университете очень быстро в Ново-Огарево на переговоры с президентом Белоруссиисказал Зарубин
Ранее российский президент посетил МПГУ в преддверии Дня знаний. Путин пообщался с педагогами и победителями Олимпиад. На встрече он заявил, что престиж профессии учителя в России в настоящее время повышается.