Зарубин: Путин отправился в Ново-Огарево на встречу с Лукашенко

Путин после МПГУ отправился в Ново-Огарево на встречу с Лукашенко Зарубин: Путин отправился в Ново-Огарево на встречу с Лукашенко

Москва29 авг Вести.Президент РФ Владимир Путин после посещения Московского педагогического государственного университета (МПГУ) отправился в Ново-Огарево на встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом рассказал Павел Зарубин в своем канале в мессенджере MAX, сообщает ИС "Вести".

Журналист отметил, что суббота у президента получалось очень насыщенная.

Очень насыщенная, конечно, получилась суббота у президента. После работы в Московском государственном педагогическом университете очень быстро в Ново-Огарево на переговоры с президентом Белоруссии сказал Зарубин

Ранее российский президент посетил МПГУ в преддверии Дня знаний. Путин пообщался с педагогами и победителями Олимпиад. На встрече он заявил, что престиж профессии учителя в России в настоящее время повышается.