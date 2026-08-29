Зарубин сообщил, что в Ново-Огарево начались переговоры Путина и Лукашенко

Переговоры Путина и Лукашенко стартовали в Ново-Огарево Зарубин сообщил, что в Ново-Огарево начались переговоры Путина и Лукашенко

Москва29 авг Вести.В государственной резиденции в Ново-Огарево стартовали неформальные переговоры президента РФ Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом Павел Зарубин рассказал в своем канале в мессенджере MAX, сообщает ИС "Вести".

Российский лидер отправился на встречу сразу после посещения Московского педагогического государственного университета в преддверии Дня знаний.

Переговоры Путина и Лукашенко стартовали написал Зарубин в MAX

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Лукашенко находится в России с неофициальным визитом, и в субботу, 29 августа, запланирована его встреча с Путиным. Он добавил, что президенты активно сотрудничают друг с другом. В этом году Путин и Лукашенко провели четыре личных встречи, также они "постоянно общаются по телефону".