Москва29 авгВести.В государственной резиденции в Ново-Огарево стартовали неформальные переговоры президента РФ Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом Павел Зарубин рассказал в своем канале в мессенджере MAX, сообщает ИС "Вести".
Российский лидер отправился на встречу сразу после посещения Московского педагогического государственного университета в преддверии Дня знаний.
Переговоры Путина и Лукашенко стартовалинаписал Зарубин в MAX
Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Лукашенко находится в России с неофициальным визитом, и в субботу, 29 августа, запланирована его встреча с Путиным. Он добавил, что президенты активно сотрудничают друг с другом. В этом году Путин и Лукашенко провели четыре личных встречи, также они "постоянно общаются по телефону".