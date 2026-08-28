Ушаков: Лукашенко в РФ с неофициальным визитом, в субботу встреча с Путиным

Путин и Лукашенко в субботу проведут переговоры и пообщаются неформально Ушаков: Лукашенко в РФ с неофициальным визитом, в субботу встреча с Путиным

Москва28 авг Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится в России с неофициальным визитом, встреча с российским лидером Владимиром Путиным запланирована на субботу, 29 августа. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В эти дни в Москве с неофициальным визитом находится президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Завтра, то есть в субботу, планируются его переговоры с Владимиром Владимировичем Путиным. И после переговоров лидеры пообщаются и в неформальной обстановке заявил Ушаков

Он добавил, что российский и белорусский президенты активно сотрудничают. В этом году Путин и Лукашенко провели четыре личных встречи, также они "постоянно общаются по телефону".

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия намерены совместно решить проблему на южных рубежах республики и западных границах РФ.