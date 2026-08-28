Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия решат "общую проблему" на границах Лукашенко: Россия и Белоруссия решат "общую проблему" на юго-западных рубежах

Москва28 авг Вести.Россия и Белоруссия намерены совместно решить проблему на южных рубежах республики и западных границах РФ. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Москве.

Лукашенко отметил, что ситуация на этих направлениях остается актуальной для обеих стран. По его словам, Россия и Белоруссия понимают происходящие вокруг них процессы и намерены действовать совместно.

На перспективу мы сегодня поговорим и о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Белоруссии и на западе Российской Федерации. Действительно проблема, но мы ее решим, как бы кому-то это ни хотелось сказал белорусский лидер

Он добавил, что Москва и Минск уже понимают, "что происходит вокруг".