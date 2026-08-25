Лукашенко: мы считаем за честь сотрудничать с Россией

Лукашенко высказался о сотрудничестве Москвы и Минска Лукашенко: мы считаем за честь сотрудничать с Россией

Москва25 авг Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для Минска является честью сотрудничество с Москвой.

Он отметил, что в отличие от других союзников России Белоруссия всегда открыто говорит о своей поддержке братского народа.

Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать сказал белорусский лидер на встрече с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым

Лукашенко ранее заметил, что Москве и Минску пока удается сдерживать потенциальных противников.