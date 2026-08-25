Москва25 авгВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для Минска является честью сотрудничество с Москвой.
Он отметил, что в отличие от других союзников России Белоруссия всегда открыто говорит о своей поддержке братского народа.
Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничатьсказал белорусский лидер на встрече с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым
Лукашенко ранее заметил, что Москве и Минску пока удается сдерживать потенциальных противников.