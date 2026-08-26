Москва26 авг Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву за ее вклад в укрепление стратегического партнерства Минска и Баку. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Он отметил, что в Белоруссии "высоко ценят личный вклад первого вице-президента Азербайджана в укрепление стратегического партнерства Минска и Баку, а также в поддержание атмосферы доверия и взаимопонимания, благодаря которой отношения двух стран по праву можно считать образцом настоящей дружбы".

Убежден, ваша плодотворная деятельность и в дальнейшем будет способствовать реализации совместных проектов, расширению сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном в духе открытого и конструктивного диалога сказал президент

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия считает за честь сотрудничать с Россией.