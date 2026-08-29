Москва29 авг Вести.Динамика отношений между Москвой и Минском предполагает появление различных "моментов", на которые необходимо обращать внимание и которые нужно согласовывать. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Российский лидер подчеркнул, что рад встрече с коллегой из Белоруссии.

Не так давно вроде как виделись, но, как я всегда в таких случаях говорю, динамика наших отношений такая, что все время появляются новые и новые моменты, на которые нужно обратить внимание, которые нужно согласовать, отрегулировать сказал Путин

Глава государства добавил, что торгово-экономическое направление является основным во взаимодействии между Россией и Белоруссией, и оно успешно развивается, несмотря на попытки извне повлиять на ситуацию.

По нашей статистике, почти 52 миллиарда долларов оборот за прошлый год. Это хороший показатель. И в этом году за первые шесть месяцев текущего года плюс еще 12,5% добавил Путин

Кроме того, подчеркнул президент России, Москва и Минск взаимодействуют не только на традиционных направлениях, но и в сфере высоких технологий.