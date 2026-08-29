Лукашенко: Белоруссия и РФ будут вместе преодолевать все возникающие трудности

Лукашенко заверил Путина, что Минск и Москва будут вместе преодолевать трудности Лукашенко: Белоруссия и РФ будут вместе преодолевать все возникающие трудности

Москва29 авг Вести.Минск и Москва будут вместе преодолевать все возникающие трудности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Лукашенко отметил, что динамика международных отношений подталкивает Белоруссию и Россию к обсуждению общих проблем.

В том, что мы вместе будем, сотрудничая, преодолевать всякие трудности - вы можете даже в этом не сомневаться сказал белорусский лидер

Он напомнил, что не раз говорил об этом в ходе встреч с представителями российского бизнеса, а также руководством российских регионов.

Путин, в свою очередь, отметил, что динамика отношений между двумя странами предполагает появление различных "моментов", на которые необходимо обращать внимание и которые нужно согласовывать.