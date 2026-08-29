Москва29 авгВести.Рост товарооборота Белоруссии и России составит как минимум 12% в сравнении с уровнем прошлого года, заявил лидер республики Александр Лукашенко.
Лукашенко и президент РФ Владимир Путин в субботу проводят переговоры в Ново-Огареве.
Вы правы, товарооборот у нас прибавляется. Как минимум 12%, там еще надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарооборотесказал белорусский президент
Он отметил, что большую долю в белорусско-российском товарообороте занимает современная электроника, и это приятно.