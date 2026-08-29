Лукашенко: товарооборот Белоруссии и РФ как минимум вырастет на 12%

Лукашенко ожидает рост товарооборота Белоруссии и РФ в сравнении с прошлым годом Лукашенко: товарооборот Белоруссии и РФ как минимум вырастет на 12%

Москва29 авг Вести.Рост товарооборота Белоруссии и России составит как минимум 12% в сравнении с уровнем прошлого года, заявил лидер республики Александр Лукашенко.

Лукашенко и президент РФ Владимир Путин в субботу проводят переговоры в Ново-Огареве.

Вы правы, товарооборот у нас прибавляется. Как минимум 12%, там еще надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте сказал белорусский президент

Он отметил, что большую долю в белорусско-российском товарообороте занимает современная электроника, и это приятно.