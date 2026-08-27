Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию для переговоров с Путиным

Лукашенко направился в Россию Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию для переговоров с Путиным

Москва27 авг Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Отмечается, что у Лукашенко запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления сотрудничества между Москвой и Минском, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Кроме того, ожидается встреча президента Белоруссии с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. По информации агентства, стороны в ходе беседы затронут практические вопросы в развитии белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также реализацию кооперационных проектов.