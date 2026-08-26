Москва26 авгВести.Подготовка к визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию ведется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне белорусский лидер заявил о планах в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным и с премьером РФ Михаилом Мишустиным.

Да. Ведет

сказал Песков, отвечая на вопрос о подготовке Кремля к визиту Лукашенко

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов вручил Александру Лукашенко диплом и почетный знак лауреата Ленинской премии ЦК КПРФ.