Москва26 авгВести.Подготовка к визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию ведется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне белорусский лидер заявил о планах в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным и с премьером РФ Михаилом Мишустиным.
Да. Ведетсказал Песков, отвечая на вопрос о подготовке Кремля к визиту Лукашенко
Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов вручил Александру Лукашенко диплом и почетный знак лауреата Ленинской премии ЦК КПРФ.