Зюганов на встрече вручил Лукашенко присужденную два года назад Ленинскую премию Зюганов вручил Лукашенко Ленинскую премию ЦК КПРФ

Москва10 авг Вести.Геннадий Зюганов вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко диплом и почетный нагрудный знак лауреата Ленинской премии ЦК КПРФ на встрече во Дворце независимости в Минске, сообщает БелТА. На знаке лауреата на золотом фоне изображен профиль основателя советского государства Владимира Ленина.

По словам главы КПРФ, Белоруссия взяла лучшее из СССР и удвоила свой потенциал.

Ваше достижение в том, что вы на базе лучшего советской эпохи добавляли, прибавляли, ничего не выбрасывая и двигаясь вперед. Это делает вам честь пояснил Зюганов белорусскому президенту

Премия президенту Белоруссии была присуждена два года назад, в 2024 году. Лукашенко отмечен высокой партийной наградой за "неустанную и последовательную деятельность по утверждению идей справедливого многополярного мира", за постоянные усилия по укреплению Союзного государства России и Белоруссии, дружбы и братства народов двух стран и сохранение исторического наследия и ценностей советской эпохи.

Это золото партии пошутил Зюганов, вручая наградной значок лауреату

Александр Лукашенко ответил, что ждал этой встречи. Он признался, что ему с Зюгановым есть о чем поговорить, поделиться мыслями, настроениями и даже сомнениями.

Центральный комитет компартии РФ возродил Ленинскую премию в 2017 году. Лауреатами возрожденной Ленинской премии стали 45 номинантов. Среди них президент Кубы Рауль Кастро, президент Никарагуа Даниэль Ортега и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Ранее Лукашенко поделился формулой сохранения мира в Белоруссии. Для этого нужно работать - собирать хлеб, заниматься распашкой полей, работать в промышленности и продавать продукцию.