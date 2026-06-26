Путин и Лукашенко продолжают общаться Путин и Лукашенко продолжают общение в закрытом формате

Москва26 июн Вести.Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают общаться в резиденции российского лидера на Валдае. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Отмечается, что беседа носит закрытый характер.

Президенты в эти минуты продолжают общаться. Без фото и видео — формат закрытый, тет-а-тет. Тем для обсуждения, как мы все понимаем, много указано в сообщении

Встреча началась 26 июня, около 18:00 мск. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже рассказал, что заявлений по ее итогам не будет.