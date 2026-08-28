Песков назвал дату ближайшей встречи Путина и Лукашенко Песков: Путин проведет встречу с Лукашенко в субботу

Москва28 авг Вести.Российский президент Владимир Путин проведет переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в субботу, 29 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он утвердительно ответил на вопрос, ожидается ли встреча президентов России и Белоруссии.

Да. Контакты с президентом запланированы на субботу. В субботу запланирована встреча подтвердил Песков

Александр Лукашенко прибыл в Россию с визитом вечером 27 августа. Во время рабочего визита белорусский президент планирует провести переговоры с Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. На переговорах Путина и Лукашенко лидеры двух стран обсудят обеспечение безопасности, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. В центре внимания встречи Лукашенко с премьер-министром России будут практические вопросы в развитии белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация кооперационных проектов, в том числе по производству самолетов "Освей".