Москва25 авг Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым счел необходимым обсудить "некие недоразумения", касающиеся производства российско-белорусского самолета "Освей".

По словам белорусского лидера, этот самолет необходим на рынке как Белоруссии, так и России.

Есть там некие недоразумения, но, я думаю, мы сейчас обсудим их, для того чтобы все-таки "Освей" был сказал Лукашенко

Ранее Мантуров рассказал, что опытный образец "Освея" планируется изготовить в 2027 году. По его словам, завершение сертификации самолета ожидается к концу 2029 года, после чего он сможет выйти на российский и белорусский рынки.