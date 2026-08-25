Мантуров: опытный образец российско-белорусского "Освея" появится в 2027 году

Мантуров назвал сроки начала летных испытаний российско-белорусского "Освея" Мантуров: опытный образец российско-белорусского "Освея" появится в 2027 году

Москва25 авг Вести.Опытный образец российско-белорусского самолета ЛМС-192 "Освей" планируется изготовить в 2027 году. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Мантуров в беседе с журналистами отметил, что после появления первого опытного образца в 2027 году начнутся летные испытания.

Уверен, что в следующем году получим опытный образец, который начнет летные испытания сказал Мантуров

Сертификацию нового самолета планируется завершить к концу 2029 года, после чего он сможет выйти на рынки России и Белоруссии.

При этом, как подчеркнул первый вице-премьер, Москва и Минск также планируют поставлять самолет в третьи страны.

ЛМС-192 "Освей" представляет собой двухмоторный легкий самолет, предназначенный для местных и региональных авиалиний. Самолет сможет перевозить до 19 пассажиров или до 1,8 тонны грузов. Его разработку сертифицировал президент Белоруссии Александр Лукашенко в октябре 2024 года.