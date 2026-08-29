Москва29 авгВести.Престиж профессии учителя в России в настоящее время повышается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Московский педагогический государственный университет (МПГУ).
Путин напомнил о подписании указа о статусе преподавателя, который предполагает введение дополнительных мер поддержки для педагогов.
Внимание к педагогическим профессиям увеличивается, и престиж повышаетсязаявил он
Российский лидер прибыл в МПГУ в преддверии Дня знаний, где встретился с педагогами.