Путин отметил повышение престижа профессии учителя в России Путин: престиж профессии учителя в РФ повышается

Москва29 авг Вести.Престиж профессии учителя в России в настоящее время повышается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Московский педагогический государственный университет (МПГУ).

Путин напомнил о подписании указа о статусе преподавателя, который предполагает введение дополнительных мер поддержки для педагогов.

Внимание к педагогическим профессиям увеличивается, и престиж повышается заявил он

Российский лидер прибыл в МПГУ в преддверии Дня знаний, где встретился с педагогами.