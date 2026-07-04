В Минпросвещения РФ в ближайшее время ожидают указ об особом статусе педагога

Ожидается указ президента об особом статусе педагога в России В Минпросвещения РФ в ближайшее время ожидают указ об особом статусе педагога

Москва4 июл Вести.В ближайшее время президент России Владимир Путин подпишет указ, который закрепляет особый статус и общественную значимость педагогов в стране. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он рассказал о готовящемся документе во время встречи с преподавателями Сахалинской области. Слова Кравцова приводил пресс-служба образовательного ведомства.

В ближайшее время мы ожидаем указ главы государства, который закрепляет особый статус и общественную значимость педагогов, гарантирует условия профессионального развития, защиту от угроз и посягательств на жизнь и здоровье пояснил Кравцов

Ранее Путин разъяснил, что присвоение учителя в России особого статуса будет носить не только формальный характер. Ожидаются создание дополнительных мер поддержки и новых возможностей профессионального роста.