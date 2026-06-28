Москва28 июн Вести.Президент России Владимир Путин поддержал закрепление особого статуса педагога в законе страны. Об этом он заявил на съезде "Единой России".

Сегодня хотел бы поддержать еще одну вашу конкретную инициативу, которую считаю актуальной — это признание особого статуса учителя в нашей стране сказал Путин

По словам президента, речь идет не просто о формальном шаге.

Обращаю внимание, закрепление такого статуса не должно быть формальным. Речь о дополнительной поддержке, о новых возможностях для профессионального роста тех, кто посвятил себя одной из самых уважаемых профессий воспитанию новых поколений. И, безусловно, будут подписаны соответствующие документы на этот счет отметил глава государства

Президент в своей речи ранее отметил, что ключевая задача и долг "Единой России" - это сделать все для победы страны в нынешнее время.