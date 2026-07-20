Путин закрепил особый статус и общественную значимость учителей Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей

Москва20 июл Вести.Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Указом оговорены особый статус педагогов и общественная значимость профессии учителя.

О дополнительных мерах поддержки учителей​​​. В целях повышения престижа профессии учителя и обеспечения благоприятных условий для осуществления профессиональной деятельности говорится в тексте указа

Президентским указом учителям гарантируется обеспечение необходимых условий для профессионального становления и развития. Среди них - обеспечение условий профессионального развития в течение всего периода работы, наставничество в течение года для начинающих учителей, бесплатное пользование электронными образовательными ресурсами, созданными за счет бюджета РФ.

При наличии 25-летнего стажа педагогической работы учителю может быть присвоено звание "Ветеран труда". Учителя также имеют право на бесплатную юридическую помощь по профессиональным вопросам и трудовым правам.

За полгода правительство должно установить единый образец удостоверения учителя и порядок его выдачи, усовершенствовать требования к режиму рабочего времени учителей и объему их нагрузки и внести в законодательство изменения, направленные на реализацию мер поддержки.

Высшие должностные субъекты РФ должны обеспечить информирование учителей о полагающихся им мерах поддержки и реализацию этих мер.

Указ вступает в силу со дня его подписания.