Профессор: указ об особом статусе учителей отразится на отношении к педагогам

Указ президента РФ об особом статусе учителей позволит защитить ценности Профессор: указ об особом статусе учителей отразится на отношении к педагогам

Москва21 июл Вести.Указ президента России об особом статусе учителей и дополнительных мерах поддержки для них позволит установить границы в отношении к педагогам, рассказала профессор кафедры философии, онтологии и теории познания Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Екатерина Тихомирова в интервью ИС "Вести".

Президентским указом учителя наделяются особым статусом с гарантиями непрерывного образования, наставничества и бесплатного пользования государственными ресурсами и музеями.

Профессор назвала хорошей тенденцией, что президент уделил отдельное внимание педагогам.

В последние 20-30 лет вместе с распространением умных устройств, обширной цифровизацией, учитель оказался тоже вмешан как один из субъектов этого нового социокультурного цифрового пространства… Изменились системы ценностей, некоторые нюансы их толкования. Образование стало восприниматься как услуга, авторитет учителя исчез… И родители, и школьники, и учителя столкнулись с такими вещами, где стираются границы. Президентский указ закрепляет, что эти границы необходимы, их нужно установить и вокруг этих ценностей отметила Тихомирова

Согласно указу, педагоги также смогут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с осуществлением педагогической деятельности и реализацией трудовых прав.