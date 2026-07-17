Бабушка формирует у внуков стержень и понимание, что они любимы "просто так" Эсксперт Гусева: бабушка дает эффект абсолютного принятия своих внуков

Москва17 июл Вести.Значение бабушек и дедушек в судьбе внуков невозможно переоценить. Их любовь подкреплена жизненным опытом и глубоким пониманием того, что действительно важно. Об этом ИС "Вести" рассказала кандидат социологических наук, доцент кафедры управления человеческими ресурсами Института управления РАНХиГС Анна Гусева.

Образ современной бабушки претерпел значительные изменения: сегодня она активна, увлечена собственными хобби и идет в ногу со временем. Однако в России она по-прежнему остается незыблемым фундаментом семьи, хранителем мудрости и неиссякаемым источником безусловной любви.

Современная бабушка очень изменилась. Потому что бабушка сейчас на пилатесе, бабушке надо лететь в Турцию, бабушка внуку отводит какое-то определенное свое свободное от ее хобби время, но в это время именно бабушка дает эффект абсолютного принятия своих внуков. То есть, вот это вот из серии, когда мама говорит: "Конфетку получишь тогда, когда что-то сделаешь", а бабушка говорит: "Возьми пять конфеток, вот еще тебе котлетку, еще немножко погуляй, и я тебе еще конфетку дам". То есть, в этом смысле бабушка, она формирует стержень внутренний, понимание того, что внук любим просто так, его принимают и любят просто так - не за то, что он сделает что-то взамен рассказала Гусева

Она также подчеркнула, что, хотя численность дедушек в стране, к сожалению, невелика, их участие в жизни внуков играет фундаментальную роль.

Дедушка очень важную роль тоже играет, особенно в подростковом возрасте. То есть фигура дедушки — это фигура значимого, авторитетного мужчины для подростка. И такие мальчики, они очень редко попадают в деструктивные ситуации или кампании. Когда у них перед глазами дедушка - это эффект присутствия мужчины. Он оказывает влияние даже просто своим присутствием рассказала Гусева

Ранее сообщалось, что губернатор Кировской области Александр Соколов предложил включить в программу "Единой России" региональную инициативу по выплате "зарплаты" бабушкам первенцев. По словам главы региона, в Кировской области уже действует практика, когда мамы первенцев получают доплату до среднего размера заработной платы по России. С мая этого года аналогичная возможность появилась у бабушек и дедушек – они могут уйти в декретный отпуск и получать такую же доплату, давая молодым родителям возможность строить карьеру.