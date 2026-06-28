Губернатор Кировской области предложил выплаты мамам и бабушкам первенцев В Кировской области хотят платить мамам и бабушкам за воспитание первенцев

Москва28 июн Вести.Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил включить в программу «Единой России» региональную инициативу по выплате "зарплаты" мамам и бабушкам первенцев. Об этом он заявил на съезде партии "Единая Россия", сообщило агентство РИА Новости.

По словам главы региона, в Кировской области уже действует практика, когда мамы первенцев получают доплату до среднего размера заработной платы по России. С мая этого года аналогичная возможность появилась у бабушек и дедушек – они могут уйти в декретный отпуск и получать такую же доплату, давая молодым родителям возможность строить карьеру.

Впервые у нас появилась профессия "мама". Мы доплачиваем мамам первенцев до средней заработной платы в России. А в мае этого года по инициативе фракции "Единой России" законодательного собрания Кировской области появилась и профессия "бабушка"… Я думаю, что этот проект должен войти в нашу общую программу, в общий капитал отметил Александр Соколов

Губернатор также отметил, что в регионе за последние четыре года удалось добиться серьезных изменений - обновлен облик Кирова, появились парки, скверы и благоустроенные дворы, и аналогичные преобразования идут в каждом городе области.