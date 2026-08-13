Москва13 авгВести.Проблема, связанная с заработной платой педагогов, к настоящему моменту все еще остается острой в ряде российских регионов. Об этом заявил глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов в ходе пленарного заседания совещания работников образования и науки Татарстана.
По словам министра, ведомство совместно с Минтрудом и Минфином прорабатывает единые подходы к оплате труда этой категории населения.
Вопрос заработной платы. В ряде регионов проблема остается остройсказал Кравцов
В начале года в России выступили с инициативой установить уровень оплаты труда учителей не ниже 200% от средней заработной платы в регионе.