Кравцов назвал острой проблему с зарплатами педагогов в некоторых регионах Кравцов: проблема зарплаты педагогов остается острой в ряде регионов России

Москва13 авг Вести.Проблема, связанная с заработной платой педагогов, к настоящему моменту все еще остается острой в ряде российских регионов. Об этом заявил глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов в ходе пленарного заседания совещания работников образования и науки Татарстана.

По словам министра, ведомство совместно с Минтрудом и Минфином прорабатывает единые подходы к оплате труда этой категории населения.

Вопрос заработной платы. В ряде регионов проблема остается острой сказал Кравцов

В начале года в России выступили с инициативой установить уровень оплаты труда учителей не ниже 200% от средней заработной платы в регионе.