В России предложили ввести федеральную выплату к 1 сентября на каждого школьника Гриб предложил ввести федеральную выплату к 1 сентября на каждого школьника

Москва6 авг Вести.В России предложено ввести федеральную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого школьника к 1 сентября. Как пишет РИА Новости, с таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

Он выразил мнение, что необходимо ввести и индексировать выплаты для подготовки детей к учебному году.

Должна быть федеральная выплата. В этом году ее можно сделать в районе 15 тысяч рублей на школьника полагает Гриб

По его мнению, такие выплаты должны получать семьи, которые воспитывают учеников с 1-го по 11-класс. Гриб объяснил предложение тем, что подготовка к школе требует значительных расходов, в том числе на школьную форму и обувь.

В настоящее время отдельной федеральной выплаты к 1 сентября в России нет, однако в ряде регионов предусмотрен ряд поддержки. Так, в столице многодетные семьи, в которых воспитываются школьники, каждый год в течение всего периода учебы имеют право получать компенсацию на комплект школьной одежды. В Алтайском крае многодетные также имеют право на региональную выплату. Ежегодная компенсационная выплата предусмотрена и в Петербурге.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов рассказал ИС "Вести", что фракция внесла законопроект о выплатах родителям школьников перед 1 сентября.