В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату на подготовку детей к школе Вице-спикер ГД Чернышов: для семей нужно ввести "Первосентябрьский капитал"

Москва3 авг Вести.Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести ежегодную федеральную программу "Первосентябрьский капитал" для подготовки к учебному году школьников, его письмо с инициативой на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой имеется у РИА Новости.

Прошу рассмотреть возможность подготовки предложений по введению ежегодной федеральной программы "Первосентябрьский капитал" говорится в письме

Уточняется, что размер выплаты будет зависеть от региона и возраста школьника. Выплачивать данное пособие планируется не позднее чем за месяц до начала учебного года.