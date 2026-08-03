Москва3 авгВести.Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести ежегодную федеральную программу "Первосентябрьский капитал" для подготовки к учебному году школьников, его письмо с инициативой на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой имеется у РИА Новости.
Прошу рассмотреть возможность подготовки предложений по введению ежегодной федеральной программы "Первосентябрьский капитал"говорится в письме
Уточняется, что размер выплаты будет зависеть от региона и возраста школьника. Выплачивать данное пособие планируется не позднее чем за месяц до начала учебного года.