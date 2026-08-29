Участник встречи с Путиным в МПГУ назвал ее теплой и спокойной Участник встречи с Путиным в МПГУ отметил положительный тон беседы

Москва29 авг Вести.Встреча президента РФ с преподавателями и студентами в МПГУ в преддверии Дня знаний прошла в теплой и спокойной атмосфере. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал учитель китайского и английского языков Гимназии № 22 в Белгороде, победитель Всероссийского профессионального конкурса "Учитель года – 2025" Дмитрий Баланчуков.

По его словам, подготовка ко встрече с президентом была очень долгой и тщательной.

Получилось не так, как мы ждали, в самом лучшем смысле этого слова, потому что беседа была действительно очень теплая и главное – спокойная, потому что Владимир Владимирович в начале беседы задал ей вот такой очень положительный и … продуктивный тон сказал педагог

29 августа Путин посетил МПГУ в преддверии Дня знаний. Российский лидер пообщался с педагогами и победителями олимпиад. На встрече он заявил о большом количестве информационного мусора и недостоверных вещей в интернете. По его словам, помочь ребенку разобраться в этой ситуации – это основная задача учителя.