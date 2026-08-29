Учитель из Карелии рассказал об ответе Путина на его приглашение на свадьбу

Учитель из Карелии рассказал, как ответил Путин на его приглашение на свадьбу Учитель из Карелии рассказал об ответе Путина на его приглашение на свадьбу

Москва29 авг Вести.Молодой педагог из Карелии во время встречи российского президента Владимира Путина с преподавателями и студентами в МПГУ пригласил его на свою свадьбу. Ответом на предложение стала улыбка главы государства, сообщил ИС "Вести" учитель физики и математики КМО "Гимназия" в Республике Карелии, участник программы "Земский Учитель" Алексей Боккин.

Президент улыбнулся. Мне кажется, это о многом говорит отметил педагог

По его словам, весь диалог с Путиным не был запланирован, а произошел на эмоциях.

Речь была навеяна происходящими событиями. Вы видели, что случился живой диалог с нашим президентом, были вопросы, которых, конечно, я не ожидал от нашего президента. Инициативы были мною продуманы заранее, конечно… а остальное случилось вживую, на эмоциях добавил Боккин

29 августа Путин посетил МПГУ в преддверии Дня знаний. Российский лидер пообщался с педагогами и победителями олимпиад. На встрече он заявил, что престиж профессии учителя в России в настоящее время повышается.