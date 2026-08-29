Москва29 авгВести.Молодой педагог из Карелии во время встречи российского президента Владимира Путина с преподавателями и студентами в МПГУ пригласил его на свою свадьбу. Ответом на предложение стала улыбка главы государства, сообщил ИС "Вести" учитель физики и математики КМО "Гимназия" в Республике Карелии, участник программы "Земский Учитель" Алексей Боккин.
Президент улыбнулся. Мне кажется, это о многом говоритотметил педагог
По его словам, весь диалог с Путиным не был запланирован, а произошел на эмоциях.
Речь была навеяна происходящими событиями. Вы видели, что случился живой диалог с нашим президентом, были вопросы, которых, конечно, я не ожидал от нашего президента. Инициативы были мною продуманы заранее, конечно… а остальное случилось вживую, на эмоцияхдобавил Боккин
29 августа Путин посетил МПГУ в преддверии Дня знаний. Российский лидер пообщался с педагогами и победителями олимпиад. На встрече он заявил, что престиж профессии учителя в России в настоящее время повышается.