Москва29 авгВести.Президент России Владимир Путин в шутку поинтересовался планами о детях у молодого учителя из Карелии, который познакомился с невестой на форуме классных руководителей в Москве, передает агентство ТАСС.
Молодой педагог рассказал, что с будущей женой долго выбирал дату свадьбы. Они запланировали торжество на День семьи, любви и верности 8 июля 2027 года и хотели бы отправить приглашение на него Путину.
А чего вы тянете так, я не пойму? С ума сошли что ли? Целый год что ли будете ждать?спросил Путин с улыбкой
Учитель ответил, что он и его невеста хотели бы сочетаться браком именно в День семьи, любви и верности.
А дети когда будут? Вы все планируете? Ребенка когда первого запланировали?продолжил глава государства
В ответ педагог сообщил, что планы на этот счет у семьи тоже есть.
Я вас поздравляю. Тогда можно и 2028 года подождать. Главное, чтобы дети появлялись как можно раньшезавершил президент под смех зала