Путин пошутил о планировании семьи молодым учителем, нашедшим невесту на форуме Путин пошутил о планировании семьи учителем, встретившим будущую жену на форуме

Москва29 авг Вести.Президент России Владимир Путин в шутку поинтересовался планами о детях у молодого учителя из Карелии, который познакомился с невестой на форуме классных руководителей в Москве, передает агентство ТАСС.

Молодой педагог рассказал, что с будущей женой долго выбирал дату свадьбы. Они запланировали торжество на День семьи, любви и верности 8 июля 2027 года и хотели бы отправить приглашение на него Путину.

А чего вы тянете так, я не пойму? С ума сошли что ли? Целый год что ли будете ждать? спросил Путин с улыбкой

Учитель ответил, что он и его невеста хотели бы сочетаться браком именно в День семьи, любви и верности.

А дети когда будут? Вы все планируете? Ребенка когда первого запланировали? продолжил глава государства

В ответ педагог сообщил, что планы на этот счет у семьи тоже есть.