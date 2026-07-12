Пригласивший Путина на свадьбу журналист из Екатеринбурга обвенчался Журналист Бажанов из Екатеринбурга, пригласивший Путина на свадьбу, обвенчался

Москва12 июл Вести.Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов, который сделал предложение своей девушке в 2025 году во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, обвенчался с невестой. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем Telegram-канале.

В 2025 году во время программы "Итоги года с Владимиром Путиным" Бажанов привлек внимание главы государства табличкой с надписью "Хочу жениться". Перед тем как задать вопрос, он сделал предложение своей девушке, с которой на тот момент встречался восемь лет, и пригласил главу государства на свадьбу.

Сегодня с радостью выполнил указание президента. Помните, как на "Итогах года с Владимиром Путиным" екатеринбургский журналист Кирилл Бажанов в прямом эфире сделал предложение своей возлюбленной?... Сегодня возлюбленная Оля стала его счастливой супругой написал митрополит

Венчание, как указали в местной епархии, состоялось 12 июля в праздник святых апостолов Петра и Павла. Дата регистрации брака не раскрывается.

В мае стало известно, что свадьба Бажанова состоится в июле в Екатеринбурге. При этом точная дата мероприятия озвучена не была.