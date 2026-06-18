Москва18 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с наступающим татарским и башкирским национальным праздником Сабантуй. Об этом глава государства заявил журналистам по итогам саммита Россия — АСЕАН.

Также российский лидер призвал участников саммита задержаться на несколько дней и посмотреть, как ярко жители Татарстана празднуют Сабантуй.

Праздник Сабантуй, который пройдет в эти дни здесь, в Казани, и в других регионах Поволжья… хотел бы поздравить всех, кто будет праздновать эти события, а они приурочены к окончанию весенних полевых работ традиционно. Хотел бы всех поздравить с этим сказал Путин

Ранее сообщалось, что Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии приняли несколько документов по итогам саммита в Казани. В частности, был принят комплексный план действий по стратегическому партнерству между РФ и АСЕАН в 2026–2030 годах.