Москва27 мая Вести.Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом и выразил особую благодарность мусульманским организациям за помощь, которую они оказывают защитникам Отечества и их семьям. Поздравительная телеграмма была опубликована в Telegram-канале Духовного управления мусульман Российской Федерации.

В своем обращении президент отметил, что мусульмане широко отмечают этот древний праздник, следуя заветам и многовековым традициям предков. Он напомнил, что Курбан-байрам обращает верующих к истокам ислама, призывает к добру, справедливости, милосердию и благочестию.

Путин также подчеркнул, что мусульманские организации активно участвуют в общественной и культурной жизни страны: уделяют большое внимание укреплению семейных ценностей, воспитанию молодежи в духе патриотизма, реализуют социально значимые образовательные и благотворительные инициативы.

Глубокой признательности заслуживает ваша востребованная деятельность направленная на поддержку защитников Отечества, их родных и близких отметил глава государства

В завершение Путин пожелал всем здоровья, успехов и всего наилучшего.

Курбан-байрам - один из главных праздников в исламе. В 2026 году его отмечают с 27 мая, празднования продлятся три дня.