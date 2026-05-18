Москва18 маяВести.По случаю мусульманского праздника Курбан-байрам правительство Дагестана объявило 27, 28 и 29 мая нерабочими днями. Об этом говорится на сайте правительства региона.
Постановление подписал премьер-министр республики Магомед Рамазанов.
По обращению централизованной исламской религиозной организации "Муфтият Республики Дагестан" правительство Республики Дагестан постановляет: считать 27, 28 и 29 мая 2026 года нерабочим праздничным днемговорится в сообщении
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам отмечается ежегодно и считается одним из главных праздников в мусульманской культуре. Он отмечают спустя 70 дней после Ураза-байрама.