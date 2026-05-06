Москва6 маяВести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова познакомилась со своим супругом незадолго до отъезда в командировку в Соединенные Штаты, там их спустя несколько месяцев расписал российский вице-консул. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.
Захарова отметила, что не могла подвести свое ведомство и отменить поездку. Поэтому спустя несколько месяцев ее работы в Нью-Йорке будущий супруг сам приехал в США для оформления брака.
Мы пошли в консульство и расписались. Вот такая у нас была свадьба. В консульстве на территории Российской Федерации вице-консул нас расписалподелилась Захарова
Она также добавила, что в кабине их "было четверо": вице-консул, сама Захарова с будущим мужем и портрет президента РФ Владимира Путина.