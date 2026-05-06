Захарова рассказала о своей свадьбе в генконсульстве РФ в Нью-Йорке Захарова: с мужем в Нью-Йорке нас расписал российский вице-консул

Москва6 мая Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова познакомилась со своим супругом незадолго до отъезда в командировку в Соединенные Штаты, там их спустя несколько месяцев расписал российский вице-консул. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

Захарова отметила, что не могла подвести свое ведомство и отменить поездку. Поэтому спустя несколько месяцев ее работы в Нью-Йорке будущий супруг сам приехал в США для оформления брака.

Мы пошли в консульство и расписались. Вот такая у нас была свадьба. В консульстве на территории Российской Федерации вице-консул нас расписал поделилась Захарова

Она также добавила, что в кабине их "было четверо": вице-консул, сама Захарова с будущим мужем и портрет президента РФ Владимира Путина.