Свадьба журналиста, пригласившего на нее Путина, пройдет в июле в Екатеринбурге

Москва18 мая Вести.Свадьба журналиста Кирилла Бажанова, который сделал предложение девушке со время горячей линии с Владимиром Путиным и пригласил на торжество президента, состоится в конце июля в Екатеринбурге, сообщило РИА Новости.

В декабре во время прямой линии Владимир Путин заметил среди журналистов молодого человека в праздничном костюме, держащего плакат "Хочу жениться!" Президент дал ему слово, после чего Бажанов в прямом эфире сделал предложение своей девушке и пригласил Путина на свадьбу.