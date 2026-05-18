Москва18 маяВести.Свадьба журналиста Кирилла Бажанова, который сделал предложение девушке со время горячей линии с Владимиром Путиным и пригласил на торжество президента, состоится в конце июля в Екатеринбурге, сообщило РИА Новости.
В декабре во время прямой линии Владимир Путин заметил среди журналистов молодого человека в праздничном костюме, держащего плакат "Хочу жениться!" Президент дал ему слово, после чего Бажанов в прямом эфире сделал предложение своей девушке и пригласил Путина на свадьбу.