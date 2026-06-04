Журналист из США Хелали попросил предоставить ему гражданство России Американский журналист попросил предоставить ему российское гражданство

Москва4 июн Вести.Журналист из США Кристофер Хелали заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), что желает получить российское гражданство и уже направил соответствующее письмо президенту Владимиру Путину​​​, сообщает РИА Новости.

Да, конечно. Я рассматриваю возможность получения российского гражданства. Я направил письмо президенту Путину и надеюсь в ближайшие месяцы стать гражданином России приводит РИА Новости заявление Хелали

ПМЭФ-2026 проходит с 3 по 6 июня.