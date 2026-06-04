Журналист из США Хелали сообщил, что отправится в зону СВО в ближайшие недели

Американский журналист и коммунист Хелали отправится в зону СВО Журналист из США Хелали сообщил, что отправится в зону СВО в ближайшие недели

Москва4 июн Вести.Американский журналист, международный секретарь Компартии США Кристофер Хелали заявил на полях ПМЭФ агентству ТАСС, что отправится в зону специальной военной операции в ближайшие недели.

Он подчеркнул, что уже неоднократно был в зоне СВО.

Я… вернусь [в зону спецоперации] в ближайшие недели сказал Хелали

Ранее Кристофер Хелали заявил, что направил президенту России Владимиру Путину письмо о желании получить российское гражданство, и выразил надежду, что это произойдет в ближайшие месяцы.