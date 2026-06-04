Москва4 июнВести.Поездка на место теракта боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске помогла журналисту из США Кристоферу Хелали донести до аудитории на Западе правду о преступлениях киевского режима, сообщает РИА Новости.
Важно, чтобы другие американские СМИ также приехали на место трагедии, отметил Хелали.
Среди тех, кто [посещал Старобельск], оказалось несколько человек из США, в частности, Рик Санчес и я. Для нас очень важно съездить туда, чтобы показать правду и донести ее до западной аудитории, что мы и сделалиприводит РИА Новости слова Хелали
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что отказ ряда западных СМИ поехать в Старобельск не позволяет им называться объективными. Журналисты, которые отправились на место трагедии, своими глазами увидели ее масштаб.
Между тем президент Владимир Путин, комментируя теракт киевского режима в Старобельске, заявил, что западные СМИ являются средством массового одурачивания.