Журналист Хелали рассказал о поездке на место теракта ВСУ в Старобельске

Хелали: поездка в Старобельск помогла донести правду о преступлении Киева Журналист Хелали рассказал о поездке на место теракта ВСУ в Старобельске

Москва4 июн Вести.Поездка на место теракта боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске помогла журналисту из США Кристоферу Хелали донести до аудитории на Западе правду о преступлениях киевского режима, сообщает РИА Новости.

Важно, чтобы другие американские СМИ также приехали на место трагедии, отметил Хелали.

Среди тех, кто [посещал Старобельск], оказалось несколько человек из США, в частности, Рик Санчес и я. Для нас очень важно съездить туда, чтобы показать правду и донести ее до западной аудитории, что мы и сделали приводит РИА Новости слова Хелали

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что отказ ряда западных СМИ поехать в Старобельск не позволяет им называться объективными. Журналисты, которые отправились на место трагедии, своими глазами увидели ее масштаб.

Между тем президент Владимир Путин, комментируя теракт киевского режима в Старобельске, заявил, что западные СМИ являются средством массового одурачивания.