В США назвали теракт в Старобельске преступлением фашизма

Москва24 мая Вести.Теракт Вооруженных сил Украины в Старобельске – действия фашистского и террористического киевского режима, заявил агентству РИА Новости журналист из США Кристофер Хелали.

Он подчеркнул, что киевский режим атакует гражданское население не с 2022-го, а с 2014-го года.

Это действие режима, который является фашистским и террористическим, который выбирает своей целью мирных жителей сказал Хелали

Ранее иностранные журналисты прибыли на место трагедии в Старобельске вместе с уполномоченным по правам человека в России Яной Лантратовой.

Китайский журналист Лу Юйгуан, посетивший Старобельск, отметил, что никаких военных объектов в городе нет.