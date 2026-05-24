Москва24 мая Вести.Посетивший место удара ВСУ в Старобельске журналист из США Кристофер Хелали пожелал России добиться целей СВО.

Хелали присутствовал среди 50 иностранных журналистов, которые прибыли в воскресенье на место трагедии в Старобельске.

Эта война продолжается, и эта война против российских мирных жителей продолжается. Она должна закончиться, и единственный способ ее закончить - это устранить первопричины и добиться того, чтобы Россия достигла всех своих целей в специальной военной операции передает его слова РИА Новости

Ранее лидер фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов заявил, что трагедия в Старобельске стала вызовом всему человечеству.