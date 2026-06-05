Москва5 июнВести.Адресованное президенту России Владимиру Путину письмо Владимира Зеленского могут обсудить во время пленарного заседания ПМЭФ 5 июня, где ожидается выступление главы государства, сообщил Песков.
По его словам, Путин успел ознакомиться с содержанием послания, письменный вариант которого был передан ему ночью.
Сейчас предстоит все-таки пленарная сессия, и я с большой долей вероятности могу предположить, что эта тема будет так или иначе фигурироватьсказал он в интервью "Известиям"
Ранее сообщалось, что в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2026 Путин поделится своим видением того, куда Россия должна двигаться для развития экономической и социальной сфер, а также проработки основных вызовов.