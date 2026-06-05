Песков заявил, что послание Зеленского Путину могут обсудить на ПМЭФ

Послание Зеленского Путину могут обсудить на ПМЭФ, допустил Песков Песков заявил, что послание Зеленского Путину могут обсудить на ПМЭФ

Москва5 июн Вести.Адресованное президенту России Владимиру Путину письмо Владимира Зеленского могут обсудить во время пленарного заседания ПМЭФ 5 июня, где ожидается выступление главы государства, сообщил Песков.

По его словам, Путин успел ознакомиться с содержанием послания, письменный вариант которого был передан ему ночью.

Сейчас предстоит все-таки пленарная сессия, и я с большой долей вероятности могу предположить, что эта тема будет так или иначе фигурировать сказал он в интервью "Известиям"

Ранее сообщалось, что в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2026 Путин поделится своим видением того, куда Россия должна двигаться для развития экономической и социальной сфер, а также проработки основных вызовов.