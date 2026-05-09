В Благовещенске курсант сделал предложение избраннице во время парада На параде в Благовещенске курсант сделал предложение своей возлюбленной

Москва9 мая Вести.В Благовещенске парад в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ ознаменовался предложением руки и сердца. После торжественного мероприятия один из курсантов сделал его своей избраннице, сообщает администрация города.

Молодой человек промаршировал к девушке с букетом цветов мимо сопровождавших его коллег, которые хором призвали ее сказать "Да". Курсант встал на колено, спросил, готова ли она стать его женой, на что та ответила: "Согласна".

Памятное для пары событие завершилось троекратным "Ура" и поцелуем будущих супругов.