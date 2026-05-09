На Камчатке прогремел праздничный салют в честь Дня Победы Праздничный салют в честь Дня Победы состоялся в Петропавловске-Камчатском

Москва9 мая Вести.Праздничный салют в честь 81-летия Великой Победы прогремел в Петропавловске-Камчатском, сообщает ГТРК "Камчатка".

Ранее в городе состоялся парад Победы, колонны парадных расчетов проследовали маршем по площади Ленина. А затем состоялось шествие "Бессмертного полка", в котором приняли участие тысячи горожан с портретами своих близких, сообщается на сайте мэрии Петропавловска-Камчатского.

Кроме того, во время шествия по главной площади города пронесли самое большое Знамя Победы на Камчатке, в изготовлении которого принимали участие школьники, воспитанники детских садов, члены общественных организаций, участники СВО.