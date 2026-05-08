Савинкина: вальс студентов на ВДНХ – дань уважения ветеранам за победу в ВОВ

Москва8 мая Вести.В танцевальной акции "Вальс Победы" на ВДНХ приняли участие студенты московских колледжей. Таким образом они отдали дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом ИС "Вести" рассказала руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина.

Согласно ее словам, участники акции больше месяца готовились к ней, и результат превзошел все ожидания.

Ребята репетировали больше месяца, они репетировали на площадках наших, "Молодежи Москвы", репетировали у себя в колледжах. Для того чтобы сегодня все сложилось в такую чудесную, прекрасную картинку. Этой акцией ребята в первую очередь благодарят наших ветеранов за ту победу, которую они нам принесли. Они такую дань уважения этим всем оказывают пояснила Савинкина

В "Вальсе Победы" участвовали 200 пар студентов. Танцующие были одеты в костюмы военных лет.