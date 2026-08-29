Москва29 авгВести.Президент России Владимир Путин заявил, что считает недостаточным внимание, которое уделяет своей школьной учительнице Вере Гуревич. Об этом он сказал во время встречи с педагогами и студентами при посещении Московского педагогического государственного университета.
Учитель географии и директор образовательного комплекса из Иркутска Максим Астраханцев отметил, что глава государства показывает пример уважительного отношения к своим наставникам. В частности, он обратил внимание на то, что Путин регулярно уделяет внимание Вере Гуревич.
Недостаточноответил президент
Астраханцев отметил, что внимание Путина к бывшей учительнице особенно примечательно с учетом высокой занятости главы государства.
Вере Гуревич 92 года. Она была классным руководителем Путина в средней школе. Президент неоднократно называл ее среди людей, оказавших на него значительное влияние, и рассказывал, что продолжает поддерживать с ней связь.
В этом году Путин пригласил Гуревич посетить парад Победы в Москве, а затем провести несколько дней в столице. 11 мая президент также пригласил бывшую учительницу на ужин в Кремль и лично заехал за ней в отель.