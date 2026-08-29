Путин признался, что уделяет недостаточно внимания своей учительнице Путин считает, что уделяет недостаточно внимания своей учительнице Вере Гуревич

Москва29 авг Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что считает недостаточным внимание, которое уделяет своей школьной учительнице Вере Гуревич. Об этом он сказал во время встречи с педагогами и студентами при посещении Московского педагогического государственного университета.

Учитель географии и директор образовательного комплекса из Иркутска Максим Астраханцев отметил, что глава государства показывает пример уважительного отношения к своим наставникам. В частности, он обратил внимание на то, что Путин регулярно уделяет внимание Вере Гуревич.

Недостаточно ответил президент

Астраханцев отметил, что внимание Путина к бывшей учительнице особенно примечательно с учетом высокой занятости главы государства.

Вере Гуревич 92 года. Она была классным руководителем Путина в средней школе. Президент неоднократно называл ее среди людей, оказавших на него значительное влияние, и рассказывал, что продолжает поддерживать с ней связь.

В этом году Путин пригласил Гуревич посетить парад Победы в Москве, а затем провести несколько дней в столице. 11 мая президент также пригласил бывшую учительницу на ужин в Кремль и лично заехал за ней в отель.