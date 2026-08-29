Москва29 авгВести.Президент РФ Владимир Путин заявил о большом количестве информационного мусора и недостоверных вещей в интернете.
Помочь ребенку разобраться в этой ситуации – основная задача учителя, заметил он.
Помочь молодому человеку найти то, что важно, отделить зерна от плевел – вот что важно. А мы с вами хорошо знаем, что, к сожалению, в интернете очень много мусора информационного, очень много недостоверных вещейсказал российский лидер
Путин в субботу приехал в Московский педагогический государственный университет.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что система образования готова к началу нового учебного года и все необходимые мероприятия завершены.