Ректор МПГУ рассказал, как творчество и спорт помогают в работе учителей Ректор МПГУ сообщил, как будущих учителей готовят к внештатным ситуациям в школе

Москва29 авг Вести.В Московском педагогическом государственном университете (МПГУ) особое внимание уделяют всестороннему развитию студентов. В частности, большой популярностью пользуются исполнение песен, занятия танцами, изобразительным искусством и спортом. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал ректор МПГУ, доктор исторических наук, профессор, академик РАО Алексей Лубков.

По его словам, такой комплексный подход помогает будущим учителям справиться с любой внештатной ситуацией в классе.

[Это помогает решать] нестандартные любые проблемы. Каждый раз, [когда] ты входишь в класс, и у тебя какая-то новая ситуация возникает. С каждым новым учеником, с каждым новым уроком ты должен решать нестандартно те или иные и педагогические, если хотите, и общечеловеческие задачи. И это вот и есть творчество педагога сказал Лубков

29 августа Путин посетил МПГУ в преддверии Дня знаний. Российский лидер пообщался с педагогами и победителями олимпиад. На встрече он заявил о большом количестве информационного мусора и недостоверных вещей в интернете. По его словам, помочь ребенку разобраться в этой ситуации – основная задача учителя.